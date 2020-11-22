الدوسري يغيب والشهراني ينعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته ضد النصر، في غياب نجمه سالم الدوسري بسبب معاناته من الإصابة.

الدوسري يغيب:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري أجرى مرانًا بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة اليوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ودية جامايكا الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يختتم استعداداته:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمباراة النصر، حيث تركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

واشتملت الحصة التدريبية على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، بمشاركة النجم ياسر الشهراني وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، حيث أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية مع المنتخب أيضًا.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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