الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 30 شهرًا

المواطن - متابعة

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، في ظل سباق التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس “كورونا”، ما رفع شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة، وفقًا لـ”بلومبيرغ”.

وانخفض مؤشر بلومبيرغ الحاضر للدولار بنسبة تصل إلى 0.2% إلى أدنى مستوى له في إبريل 2018 بعد أن قال مسؤولون أمريكيون: إن التطعيمات قد تبدأ في أقل من ثلاثة أسابيع.

وقال رودريغو كاتريل، خبير إستراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني: “إن أخبار اللقاح تفضل وجهة النظر المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي العالمي عاجلًا وليس آجلًا مع فقدان الدولار الأمريكي لنداء الملاذ الآمن على طول الطريق. “هذه خلفية إيجابية للمخاطر، وسلبية للدولار الأمريكي، خاصة مع احتمال استمرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لبعض الوقت”.

وانخفض الدولار بأكثر من 11% من مستواه القياسي في مارس مع تشجيع المستثمرين لاحتمال وجود لقاح قابل للتطبيق وآفاق تحسين معدلات النمو العالمي.

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