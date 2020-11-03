‎الرئيسية
الرياضة
الذايدي ينصح بإبعاد الحكم المحلي عن مباريات الـ5 الكبار
بعد تعرضه لانتقادات قوية مؤخرًا

الذايدي ينصح بإبعاد الحكم المحلي عن مباريات الـ5 الكبار

2020/11/03
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
60
0
طباعة
الذايدي ينصح بإبعاد الحكم المحلي عن مباريات الـ5 الكبار محمد الذايدي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الذايدي يُطالب بإبعاد الحكم المحلي
1.1 انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب

طالب الإعلامي الرياضي محمد الذايدي بإبعاد الحكم المحلي عن إدارة مباريات بعض الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

الذايدي يُطالب بإبعاد الحكم المحلي

وتحدث الذايدي على الانتقادات التي تواجه الحكام مؤخرًا، قائلًا: “أعتقد أن إبعاد الحكم المحلي عن مباريات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب في الجولات القادمة ستكون أفضل حماية له حتى يتطور ويشتد عوده”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مع سياسة الضجيج والتهديد والتهويل والتشويش بدون حسيب ولا رقيب مشروع عودة الحكم السعودي ستكون معرضة للفشل الذريع والسريع إذا لم يجد الحماية !”.

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب

وكان شكري الحنفوش قد تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعرب رئيس العالمي، صفوان السويكت عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة.

وأبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استيائه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت.


ذات صلة :
  • بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد
    •
  • الحصيني : المنخفض الجوي يتزحزح شمال السعودية ويتوسع
    •
  • اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
    •
  • بعد تحديث السناب هل يمكن للمعلنين مقاضاة مشاهير الفلس ؟
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :