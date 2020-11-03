الذايدي ينصح بإبعاد الحكم المحلي عن مباريات الـ5 الكبار

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي محمد الذايدي بإبعاد الحكم المحلي عن إدارة مباريات بعض الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

الذايدي يُطالب بإبعاد الحكم المحلي

وتحدث الذايدي على الانتقادات التي تواجه الحكام مؤخرًا، قائلًا: “أعتقد أن إبعاد الحكم المحلي عن مباريات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب في الجولات القادمة ستكون أفضل حماية له حتى يتطور ويشتد عوده”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مع سياسة الضجيج والتهديد والتهويل والتشويش بدون حسيب ولا رقيب مشروع عودة الحكم السعودي ستكون معرضة للفشل الذريع والسريع إذا لم يجد الحماية !”.

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب

وكان شكري الحنفوش قد تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعرب رئيس العالمي، صفوان السويكت عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة.

وأبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استيائه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت.

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