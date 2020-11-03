الذكاء الاصطناعي يُمكن الأطباء من الكشف عن سرطان الفم مبكرًا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال الخبراء إنه يمكن إحداث ثورة في تشخيص سرطان الفم باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما إذا كان من المحتمل إصابة شخص ما بالمرض.

وتعاون خبراء بقيادة جامعتي شيفيلد ووارويك للتحقيق في كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء في الكشف المبكر عن إمكانية الإصابة بالمرض.

زيادة نسب سرطان الفم

وأشار الفريق إلى أن تشخيصات أنواع سرطان الفم – بما في ذلك سرطان الفم واللسان واللوزتين – زادت بنحو 60 في المائة خلال العقد الماضي.

وتزداد مخاطر الإصابة بمثل هذه السرطانات بفعل عوامل مثل استهلاك الكحول، والتقدم في العمر، وعدم اكتفاء الجسم من الفاكهة والخضراوات، والتبغ، والعدوى الفيروسية.

ويقوم الأطباء بتقييم احتمالية حدوث تغيرات ما قبل السرطانية في بطانة الفم – ما يسمى بخلل التنسج الظهاري الفموي.

وسيؤدي ذلك بعد ذلك إلى توجيه الأطباء لمساعدتهم على اتخاذ قرار مناسب بشأن ما يجب التوصية به لعلاج المريض.

تحدٍ كبير

وقال طبيب الأسنان، علي خرام من جامعة شيفيلد البريطانية، إن التصنيف الدقيق لخلل التنسج الظهاري للفم يمثل تحديًا تشخيصيًا كبيرًا، حتى بالنسبة لأخصائيي علم الأمراض ذوي الخبرة، لأنه دقيق للغاية.

وأضاف: “يعد التشخيص الصحيح أمرًا حيويًا في الكشف المبكر عن سرطان الفم لإبلاغ المريض بالعلاج المناسب، مما يمكّن الجراح من تحديد ما إذا كان يجب مراقبة الآفة أو إزالتها جراحيًا”.

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