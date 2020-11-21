الذيابي: السعودية لم تضع اليد على الخد خلال رئاستها مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

علق جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح قمة العشرين التي ترأسها المملكة.

"مضامين إنسانية" هي شعار استضافة السعودية لـ قمة #مجموعة_العشرين جميل الذيابي "رئيس تحرير صحيفة عكاظ" معلقاً على كلمة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان في افتتاح القمة 👆🏻@JameelAlTheyabi #مجموعة_العشرين_في_السعودية #G20RiyadhSummit pic.twitter.com/fQhR6f7HB0 — يوسف الغنامي (@PartOfYoussef) November 21, 2020

وقال الذيباني في حواره إلى قناة إم بي سي، مساء اليوم السبت: إن قمة العشرين عُقدت في ظروف استثنائية وتعمل على التسريع والخروج من الأزمة الصحية مع إطلاق العجلة الاقتصادية.

وأوضح أن كل اللقاءات الخاصة بمجموعة العشرين منذ أن تسلمت المملكة الرئاسة، كانت تصب في المبادرات وإيجاد الحلول الاقتصادية ثم جاءت جائحة كورونا ولم تضع السعودية اليد على الخد بل قامت مباشرة للدعوة لقمة افتراضية للقادة وهي الثانية للسعودية في عام واحد لإيجاد الحلول ومواجهة الفيروس.

وبرهنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيادة العالم والخروج به موحدًا من أزمة كورونا بعدما نجحت في إقامة قمة العشرين عن بعد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

وتعد قمة العشرين في الرياض اليوم هي القمة الثانية التي عُقدت تحت رئاسة المملكة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد قمتين تحت رئاسة واحدة؛ حيث سبق أن دعا خادم الحرمين إلى عقد قمة غير عادية في مارس الماضي، تعاهد فيها قادة المجموعة على حشد الموارد العاجلة لدعم الاقتصاد العالمي، وتم ضخ 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة.

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