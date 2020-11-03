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الرئيس الجزائري يواصل علاج كورونا في ألمانيا وحالته تتحسن

الرئيس الجزائري يواصل علاج كورونا في ألمانيا وحالته تتحسن

2020/11/03
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الرئيس الجزائري يواصل علاج كورونا في ألمانيا وحالته تتحسن الرئيس الجزائري
المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالة الرئيس عبدالمجيد تبون الصحية تتحسن إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة في بيان لها : “يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، ويطمئن الطاقم الطبي بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.

يذكر أن تبون من مواليد 17 نوفمبر 1945، وفاز برئاسة البلاد في 13 سبتمبر 2019 وحصل على المركز الأول في الانتخابات بنسبة 58.15 % من الأصوات.


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