الرائد يبدأ تجهيز محمد فوزير

المواطن - مروة نبيل

يسعى الجهاز الفني في نادي الرائد لتجهيز نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي محمد فوزير بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تجهيز محمد فوزير

وتعرض فوزير لإصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراتي الرائد ضد الباطن والوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيُحدد الجهاز الطبي، اليوم الخميس، موعد مشاركة محمد فوزير في التدريبات الجماعية بعدما أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وتحسن إصابته العضلية.

ومن المقرر أن يخضع النجم المغربي الدولي لاختبارات بدنية وطبية اليوم، من أجل معرفة مدى جاهزيته وتجاوزه أزمته الصحية التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره أبها، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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