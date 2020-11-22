الراشد: حملة مقاطعة قمة العشرين فشلت حتى أردوغان لم يتغيب

المواطن - الرياض

تعجب الكاتب عبدالرحمن الراشد من أحد الإعلانات المدفوعة من قطر لمقاطعة قمة العشرين، موضحًا أنها موقعة بأسماء تنظيمات وأفراد.

وأضاف الراشد، في تغريدة له عبر تويتر، أمس السبت: فشلت الحملة، لم تقاطع الحكومات بل وكان حضورها على مستوى القادة، حتى أردوغان نفسه لم يتغيب عن قمة الرياض.

وبرهنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيادة العالم والخروج به موحدًا من أزمة كورونا بعدما نجحت في إقامة قمة العشرين عن بعد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

وتعد قمة العشرين في الرياض اليوم هي القمة الثانية التي عُقدت تحت رئاسة المملكة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد قمتين تحت رئاسة واحدة؛ حيث سبق أن دعا خادم الحرمين إلى عقد قمة غير عادية في مارس الماضي، تعاهد فيها قادة المجموعة على حشد الموارد العاجلة لدعم الاقتصاد العالمي، وتم ضخ 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة.

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