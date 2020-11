الرعب يسيطر على نظام الملالي في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019

المواطن: ترجمة - منة الله أشرف

شهد نوفمبر 2019 أكبر انتفاضة على مستوى البلاد في إيران منذ ثورة 1979 التي شهدت صعود نظام الملالي إلى السلطة، وهزت هذه الاحتجاجات التي امتدت إلى أكثر من 190 مدينة واستمرت عدة أيام أسس النظام وعرش خامنئي.

وتمكنت السلطات الإيرانية من قمع الاحتجاجات بالقوة المطلقة وقتل 1500 متظاهر بينهم أطفال، ورغم ذلك فإن مشاعر الاستياء والغضب لا تزال متجذرة بعمق في نفوس مواطني الشعب الإيراني.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة، سيطر الرعب على نظام الملالي وحكام إيران من عودة موجة جديدة من الاحتجاجات، وقد تجلت المخاوف في التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، علاوة على إنشاء معسكرات قمع جديدة.

وقد قال رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي: الأمن قضية أساسية، لن نسمح بانتهاك أمن البلد بأي ثمن، يريد البعض تعريض أمن الناس للخطر من خلال الفساد والأفعال الشريرة، لكن يجب على مسؤولي الأمن وقوات الشرطة وضباط القضاء عدم السماح لأي شر بالتجذر.

كما تباهى مسؤولون أمنيون آخرون بإجراء اعتقالات واسعة النطاق في الأشهر الماضية، وفي الوقت نفسه، تُظهر قوات الأمن سلوكًا عدوانيًا بشكل متزايد تجاه الجمهور، وفي الشهر الماضي وحده، قامت قوات الأمن بتعذيب وقتل العديد من الشبان في الشوارع واعتقالهم.

وبالتوازي مع ذلك، أطلق النظام موجة من الإذلال العلني، حيث أخرج المعتقلين إلى الشوارع وضربهم أمام الحشود، في محاولة منهم لترهيب المواطنين بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019.

October 24 – Mashhad, northeast #Iran

A young man was tortured and killed by the police. His hands were chained to a pole and a police officer used a shocker and pepper spray on him several times. He died of suffocation in a police vehicle, according to a family member. pic.twitter.com/owHjaJp6g5

— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) October 25, 2020