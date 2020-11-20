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الرياض تتصدر توزيع حالات كورونا في السعودية
وصل إجمالي حالات التعافي إلى 342404

الرياض تتصدر توزيع حالات كورونا في السعودية

2020/11/20
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض تتصدر توزيع حالات كورونا في السعودية
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (448) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (342404) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6664) حالة من بينها (793) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (354813) حالة، توفي منهم (5745) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (286) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 76، المدينة المنورة 28، جدة 20، الدمام 15 وحائل 30.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة كما يلي:

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