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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ61 وإجمالي الوفيات بالمملكة 5489
الحالات النشطة 7829 منها 763 حالة حرجة

الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ61 وإجمالي الوفيات بالمملكة 5489

2020/11/05
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ61 وإجمالي الوفيات بالمملكة 5489
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (474) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (336068) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7829) حالة من بينها (763) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (349386) حالة، توفي منهم (5489) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (450 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 61، مكة المكرمة 51، المدينة المنورة 50، جدة 28، خميس مشيط 25، ينبع 23، حائل 18، الدمام 13، الهفوف 11،والعقيق 10.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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