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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ69 حالة

الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ69 حالة

2020/11/06
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ69 حالة إصابات كورونا الجديدة
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (465) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (336533) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7783) حالة من بينها (736) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (349822) حالة، توفي منهم (5506) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (436) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 69، المدينة المنورة 68، مكة المكرمة 32، ينبع 25، بريدة 22، ينبع 18، عنيزة 15، الهفوف 14.

كورونا


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