الزامل يُطالب عبدالرحمن الحلافي بتقديم استقالته!

المواطن - مروة نبيل

طالب الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي بتقديم استقالته خلال الفترة المقبلة.

الزامل يُطالب عبدالرحمن الحلافي بالاستقالة:

وقال الزامل: “أتمنى من الأخ العزيز عبدالرحمن الحلافي المدعوم بقوة من وزارة الرياضة تقديم استقالته بعد نهائي الكأس مباشرة سواء فاز الفريق أو خسر”.

وتابع عبدالكريم الزامل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأمل به كبير ليقدم مصلحة النادي على أي اعتبارات أخرى..!”.

تراجع النصر:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 مباريات، والتي كان آخرها ديربي الرياض بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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