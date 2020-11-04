‎الرئيسية
جديد الأخبار
الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لـ ضريبة الاستقطاع حتى 10 نوفمبر
تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر

الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لـ ضريبة الاستقطاع حتى 10 نوفمبر

2020/11/04
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
97
0
طباعة
الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لـ ضريبة الاستقطاع حتى 10 نوفمبر الزكاة والدخل
المواطن - واس

دعَتْ الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.
وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت الهيئة الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع؛ إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر
(@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.


ذات صلة :
  • المنتخب السعودي يستعيد ذكرى التتويج بـ كأس آسيا 2018
    •
  • شركات المراهنات في أستراليا ترشح ترامب للفوز في الانتخابات الأمريكية
    •
  • زعيم أوروبي يهنئ دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية !
    •
  • الإمارات تسجل 1161 حالة كورونا جديدة ووفاتين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :