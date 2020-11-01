الزكاة والدخل: هذه السيارات لا تخضع لـ القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بيع السيارة المستعملة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة، أن شراء وبيع السيارات المستعملة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، هي السيارات التي يتم بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.​

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، كما هو موضح أدناه:​​

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