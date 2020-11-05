الزمالك والرجاء .. الفريق الأبيض يضرب موعدًا مع غريمه الأهلي بـ النهائي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك والرجاء المغربي- منذ قليل- بفوز الزمالك المصري بثلاثية لهدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليصعد الفريق الأبيض إلى نهائي دوري الأبطال، ويضرب موعدًا مع غريمه الأهلي المصري.

الشوط الأول من مباراة الزمالك والرجاء:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بأداء هادئ من قبل الفريقين، كما أن الزمالك ظهر بشكل سيئ خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من مباراة الزمالك والرجاء:

وفي الشوط الثاني، بدأ نادي الرجاء اللقاء بقوة، حتى تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بين مالانغو بالدقيقة الثامنة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

ووسط اعتقاد الجميع أن الزمالك سيودع البطولة مع تفوق الرجاء الملحوظ، نجح الفريق الأبيض في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالدقيقة الحادية والستين، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وواصل الفريق الأبيض، ضغطه بقوة، حتى تمكن اللاعب المصري مصطفى محمد من إحراز الهدف الثاني لـ الزمالك المصري بالدقيقة الخامسة والثمانين، بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

ووسط محاولات من فريق الرجاء لإحراز الهدف الثاني، أطلق الزمالك رصاصة الرحمة عبر اللاعب مصطفى محمد الذي سجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الأبيض بالدقيقة التاسعة والثمانين.

وسجل اللاعب أشرف بن شرقي هدفًا رابعًا للزمالك ولكن تم إلغاؤه فقط بسبب وجود اللاعب المغربي في موقف تسلل.

وانتهت مباراة الزمالك والرجاء، بفوز الزمالك بثلاثية لهدف، ليصعد الفريق الأبيض لمواجهة غريمه التقليدي، الأهلي المصري يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تُقام المباراة على ملعب “برج العرب” في مدينة الإسكندرية المصرية.

وسيقام النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى في تاريخ الفريقين المصريين.

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