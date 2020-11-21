السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

استعرض المجلس الصحي السعودي عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.

وقال المجلس: يُمنع بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وفي حال تم ذلك فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، إضافة إلى غرامة مالية تصل لـ100 ألف ريال سعودي، لافتًا إلى أهمية التبليغ على المخالفين، وذلك بالاتصال على وزارة الصحة 937.

وكان المركز الوطني للوقاية من الأمراض وحمايتها “وقاية” قد نشر عبر حسابه بموقع “تويتر” إرشادات حول استخدام المضاد الحيوي للأطفال، منها أن المضاد الحيوي يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية فقط، وإذا كان الطفل يعاني من عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عن معالجة الأعراض، فبعض التهابات الأذن لا تتطلب إلى أخذ مضاد حيوي، موضحًا أن الطبيب وحده من يستطيع تحديد ما إذا كان الالتهاب يحتاج إلى مضاد حيوي أو لا.

كما أطلقت وقاية الحملة الوطنية للتوعية بالمضادات الحيوية، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين والمجتمع بأهميتها.

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