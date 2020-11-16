السديس بعد نجاح المرحلة الثالثة من العمرة: رؤية الملك سلمان الثاقبة حفظت النفوس

المواطن - مكة المكرمة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة من العمرة الاستثنائية.

وقال الشيخ السديس: يطيب لي باسمي وباسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة والمباركة على نجاح المرحلة الثالثة من العمرة الاستثنائية.

وأشار الرئيس العام إلى أن القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين أولت سلامة الإنسان أهمية بالغة، وحققت المقصد الشرعي في الحفاظ على النفس، وها نحن على مشارف انتهاء المرحلة الثالثة وضيوف الرحمن يؤدون نسكهم في أجواء تعبدية، تُراعى خلالها الإجراءات الوقائية.

واختتم الرئيس العام بالدعاء إلى الله- عز وجل- أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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