السعرات الحرارية في البيض

البيض من أهم البروتينات التي يجب أن يحصل عليها الفرد في اليوم، ولأنه من أهم البروتينات التي يجب أن نتناولها بشكل يومي يجب أن نعرف السعرات الحرارية في البيض لتجنب زيادة الوزن.

البيض

يعتبر البيض نوع من أنواع البروتينات الهامة والضرورية للجسم بجميع أنواعه ولكن الأكثر شيوعًا هو بيض الدجاج، وبالتالي فإن البيضة الواحدة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، والتي لا يمكن تصنيعها أو إنتاجها داخل الجسم بشكل طبيعي.

حيث يحتوي بياض البيض أي الجزء الأبيض في البيضة على حوالي نصف كمية هذا البروتين ونسبة قليلة جدًا من الدهون والكوليسترول، البيض بشكل عام يحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة والمعادن، أهمها عنصر السيلينيوم، الفوسفور، الكولين، وفيتامين B12، ومضادات الأكسدة المتعددة.

يمكن أن يكون البيض بديل للحوم الحمراء والدواجن حيث في اليوم التي لا يتوفر فيه دواجن أو لحوم حمراء يمكنك تناول بيضة واحدة فهي بديلة لهذه البروتينات الأخرى.

السعرات الحرارية في البيضة المسلوقة

البيض المسلوق يتم تحضيره من خلال وضع البيض في كمية من المياه على نار مرتفعة وتركه من حوالي 7 إلى 10 دقائق للسلق بشكل كامل، وبالتالي فهو لا يحتوي على أي زيوت أو دهون، لذلك هناك اختلاف بين السعرات الموجودة في البيض على حسب طريقة تحضيره أو حجمها أيضًا، ومنها:

البيضة المسلوقة صغيرة الحجم بوزن 37 جرامًا تحتوي على حوالي 52.5 كالوري.

البيضة المسلوقة متوسطة الحجم بوزن 44 جرامًا تحتوي على 62.5 كالوري.

البيضة المسلوقة كبيرة الحجم بوزن 50 جرامًا تحتوي على 71 كالوري.

البيضة المسلوقة كبيرة الحجم بوزن 56 جرامًا تمتلك حوالي 82.4 كالوري.

البيضة الجامبو بوزن 63 جرامًا تحتوي على حوالي 92.3 كالوري.

السعرات الحرارية في البيض المقلي

أما بالنسبة للبيض المقلي فهو مضاف عليه بعض المكونات الأخرى، مثل القليل من الزيت أو الزبدة والسمن، وهذه الدهون تزيد من السعرات الحرارية للبيضة الواحدة، لذلك أثناء اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن لابد من التركيز على البيض المسلوق والابتعاد عن المقليات، وهذه السعرات هي:

البيضة المقلية صغيرة الحجم بوزن 35 جرامًا تمتلك حوالي 75.2 كالوري.

البيضة المقلية المتوسطة الحجم بوزن 40 جرامًا تحتوي على 86 كالوري تقريبًا.

البيضة المقلية كبيرة الحجم بوزن 46 جرامًا تمتلك تقريبًا 98.9 كالوري.

البيضة المقلية كبيرة الحجم بوزن 52 جرامًا تمتلك ما يقارب من 112 كالوري.

البيضة الجامبو بوزن 57 جرامًا بها حوالي 123 كالوري.

من الجدير بالذكر أن هذه السعرات الحرارية التي تم ذكرها في البيض المقلي فهي غير ثابتة فيمكن ان تزيد او تقل على حسب كمية الدهون المستخدمة في تحضير الطعام، بجانب بعض الإضافات التي يتم وضعها على البيض ففي هذه الحالة سوف تزيد السعرات عن هذه الأرقام.

فوائد البيض

يحتوي البيض على العديد من الفوائد التي تعود على الفرد عندما يقوم بتناول الحصة المناسبة له في اليوم الواحد، ومن هذه الفوائد يذكر موقع المواطن:

مصدر هام للبروتين : كما قلنا أن البيض من أهم مصادر البروتين، والاهتمام بتناوله يوميًا يعمل على تحسين صحة العظام والوقاية من ضغط الدم ويزيد من كتلة العضلات.

: كما قلنا أن البيض من أهم مصادر البروتين، والاهتمام بتناوله يوميًا يعمل على تحسين صحة العظام والوقاية من ضغط الدم ويزيد من كتلة العضلات. التخسيس : يمكن استخدام البيض كمصدر لإنقاص الوزن وهذا لأنه من المأكولات التي تساعد على الشعور بالشبع نظرًا لاحتوائه على البروتينات وعدم الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

: يمكن استخدام البيض كمصدر لإنقاص الوزن وهذا لأنه من المأكولات التي تساعد على الشعور بالشبع نظرًا لاحتوائه على البروتينات وعدم الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام. الوقاية من بعض الأمراض : البيض يعمل على رفع مستوى الكوليسترول الجيد والمفيد للجسم، وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

: البيض يعمل على رفع مستوى الكوليسترول الجيد والمفيد للجسم، وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب. خفض الدهون الثلاثية : بيض الدجاج التي يتغذى على الاعلاف التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 يعمل بشكل ملحوظ على خفض مستوى الدهون الثلاثية الخطيرة في الدم.

: بيض الدجاج التي يتغذى على الاعلاف التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 يعمل بشكل ملحوظ على خفض مستوى الدهون الثلاثية الخطيرة في الدم. حماية العيون: صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المختلفة، والتي تعمل على حماية العيون من الإصابة ببعض الأمراض مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي وغيره.

أضرار البيض

تأتي أضرار البيض من خلال عادات سيئة في طرق الطهي أو من خلال بعض الطرق الأخرى مثل:

التلوث البكتيري

يصاب الإنسان بهذا النوع من التلوث بسبب عدم طهي البيض بشكل جيد، وتناوله مثل النيء حيث تكون الصفار غير متماسكة ولم تأخذ وقت كافي للتحضير وبالتالي لم يتم القضاء على البكتريا التي توجد فيها.

انتقاء البيض

في بعض الأحيان يكون البيض من الخارج ذو مظهر جميل ولكنه من الداخل تالف وهذا بفعل درجات الحرارة وسوء التخزين، فلابد التأكد من البيض قبل تحضيره، أيضًا عند شراء البيض لابد من انتقائه والابتعاد عن البيض ذو القشرة المكسورة أو التي تأخذ لون غريب عن المعتاد.

المكونات الغذائية للبيض

تأتي السعرات الحرارية في البيض من مجموعة من المكونات الغذائية الهامة والتي تعمل على تحقيق الفوائد في الجسم، ومنها:

الدهون : وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، أيضًا يعتبر صفار البيض من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية للجسم.

: وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، أيضًا يعتبر صفار البيض من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية للجسم. البروتين : حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 7 جرامات من البروتين.

: حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 7 جرامات من البروتين. الكربوهيدرات : يحتوي البيض بشكل عام على كميات قليلة من الكربوهيدرات، حيث تحتوي البيضة الكبيرة المسلوقة بوزن 50 جرام على 0.56 جرام من الكربوهيدرات.

: يحتوي البيض بشكل عام على كميات قليلة من الكربوهيدرات، حيث تحتوي البيضة الكبيرة المسلوقة بوزن 50 جرام على 0.56 جرام من الكربوهيدرات. الكوليسترول: توجد نسبة الكوليسترول التي توجد في البيض في صفار البيض فقط، والبيضة كبيرة الحجم تحتوي على 186 ملجم من الكوليسترول.

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