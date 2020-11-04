السعودية تترقب الإعلان غدًا عن استضافة حدث رياضي عالمي

المواطن - الرياض

تترقب المملكة العربية السعودية غدًا الخميس الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه بين الأحداث الرياضية العالمية، التي شهدت استضافة المملكة لها خلال السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – واهتمامه.

2021 .. حدث عالمي جديد 🇸🇦 جاهزين !! pic.twitter.com/ZrDDbjMs5X — وزارة الرياضة (@gsaksa) November 4, 2020

وكانت المملكة قد استضافت خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة.

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، في إطار التزامها المستمر باستضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية الكبرى.

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