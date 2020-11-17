السعودية تخطط لبناء أكبر بطارية لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع Recharge النرويجي- البريطاني، إن السعودية تخطط لبناء أكبر بطارية في العالم لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ لتشغيل مشروع البحر الأحمر السياحي الفاخر.

وتابع تقرير الموقع المختص بتغطية صناعة الطاقة المتجددة العالمية، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أن هذه البطارية من المقرر أن تكون الأكبر في العالم بسعة تخزين تبلغ 1 جيجاوات في الساعة لضمان إمدادات متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتشغيل منتجع مشروع البحر الأحمر الضخم الذي سيضم 50 فندقًا ومطارًا خاصًا به.

وتخطط شركة البحر الأحمر لنشر بطارية تخزين بسعة 1 جيجاوات في الساعة لجعل المشروع الوجهة الأكبر لقضاء العطلات على هذا الكوكب التي يتم تشغيلها بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة في اليوم.

وبمجرد الانتهاء من المشروع في عام 2030، سيضم موقع مشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع 50 فندقًا و 1300 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، حسبما يعلن المشروع الذي يعد برفاهية لا تُنسى للزوار.

وتشمل عوامل الجذب الأخرى في المشروع وجود الأخاديد الجبلية والبراكين الخاملة والمواقع الثقافية والتراثية القديمة.

إنجاز لم يسبق له مثيل من قبل

وبحسب موقع Recharge، قال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: بهذه الخطة يمكننا أن نضمن أن التطوير سيكون مدعومًا بالطاقة المتجددة 100% على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، وهو إنجاز لم يسبق أن تم تحقيقه في مشروع بهذا الحجم من قبل.

المنافسون على لقب أكبر بطارية لتخزين الطاقة المتجددة

ولفت التقرير إلى أن السباق على لقب أكبر مشروع بطارية لتخزين الطاقة المتجددة في العالم بات مزدحمًا، فقد أصبحت بطارية تسلا الكبيرة بقوة 150 ميجاوات / 194 ميجاوات في الساعة في مزرعة هورنزديل للرياح في أستراليا، الشركة الرائدة منذ فترة طويلة، تتضاءل الآن أمام المشروعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وهناك أيضًا مشروع ACWA في كاليفورنيا والذي بدأ باعتباره الأكبر في العالم في وقت سابق من عام 2020.

وكلا المشروعين باتا تحت ظل طموحات شركة Australia–ASEAN Power Link في مشروع Sun Cable’s، وهو مشروع بطارية طاقة شمسية بقيمة 16 مليار دولار أمريكي.

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