السعودية قادت مجموعة العشرين لتأجيل ديون الدول المحتاجة

المواطن - الرياض

أكد الباحث الاقتصادي جمال العقاد أن السعودية قادت مجموعة العشرين لتأجيل الديون المستحقة لكثير من الدول المحتاجة التي عانت اقتصاديًا بسبب جائحة كورونا.

#قمة_العشرين | نجحت المملكة في قيادتها للقمة وجمعت الجهود لتأجيل الديون المستحقة لكثير من الدول المحتاجة. جمال العقاد -باحث اقتصادي- #مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/hc79KzdVfp — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 21, 2020

وتوقع العقاد في مداخلة مع قناة السعودية إنه ربما تحدث مفاجأة في البيان الختامي للقمة فيما يتعلق بمبادرة تسديد الديون المستحقة على الدول الفقيرة.

وأشار إلى جهد المملكة في هذا الشأن عبر الدعوة إلى قمة استثنائية في مارس الماضي نجحت فيها إلى تأجيل سداد الديون ورصد مبالغ كبيرة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار إلى أن دول المجموعة لديهم قناعة بأهمية الاقتصاد الرقمي وتدفق الاستثمارات فيما بينهم لضمان استمرار نمو الاقتصاد العالمي لافتًا إلى أن المستقبل هو في تكاملية الاقتصادات من خلال تبادل المعلومات الموثوقة.

يذكر أن جائحة كورونا اقتضت استجابة سريعة من دول المجموعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع.

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