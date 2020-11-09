السعودية للصناعات الدوائية تسجل صافي ربح 130 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 130 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 195 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات التصدير خلال الفترة الحالية.

كذلك حققت الشركة خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 34.6% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الإنتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 6% فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

شارك الخبر