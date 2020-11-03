السفارة السعودية لدى النمسا للمواطنين بعد هجوم فيينا: ابقوا في مساكنكم

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة لدى النمسا المواطنين في فيينا إلى توخي الحذر والبقاء بمساكنهم، وتجنب استخدام المواصلات العامة والابتعاد عن التجمعات.

جاء ذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث نقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين “قتل فيما فر آخر”.

وقال شاهد في تصريحات إلى قناة تلفزيونية: إنه رأى “شخصًا يركض حاملًا سلاحًا رشاشًا وكان يطلق النار بوحشية”، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت.

وأورد شاهد آخر أن “ما لا يقل عن خمسين عيارًا ناريًّا” تم إطلاقها.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهامر: إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.

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