السفارة في الفلبين تحذر من إعصار أوليسيس

المواطن - الرياض

حذرت السفارة السعودية في مانيلا المواطنين المتواجدين هناك من إعصار أوليسيس الذي من المتوقع أن يشهد تطورًا خلال الأيام المقبلة.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية الفلبين بتوخي الحيطة وأخذ الحذر واتباع الارشادات الصادرة عن السلطات المعنية بشأن الإعصار الذي من المتوقع ان تزداد قوته خلال اليومين القادمين مما يؤدي الى امطار غزيرة ورياح قوية.

وقالت إنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639178946464- 00639188073636.

شارك الخبر