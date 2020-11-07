السومة بطل الأرقام القياسية لـ الأهلي في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، عدة أرقام قياسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نادي العين اليوم السبت.

وتمكن السومة من أن يُصبح أول لاعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 يُسجل “هاتريك” متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار.

قناص الأهلي يصل للهاتريك الثامن في الدوري السعودي:

وحقق السومة طوال مشاركاته في مباريات الدوري السعودي 8 هاتريك وهو رقم قياسي لم يتمكن أي لاعب من تحقيقه في الألفية، وكذلك في تاريخ المسابقة.

كما أن السومة نجح في توصيل رسالة تهديد للمغربي عبدالرزاق حمدالله بأنه سينافس على لقب هداف الدوري السعودي مبكرًا، بعد أن فقد اللقب في آخر موسمين، لمصلحة المهاجم المغربي.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي العين في مباراة اليوم السبت بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لن تراهم، هم هكذا يظهرون فقط وقت الانكسار ويختفون حينما تُسطر إبداعاتك، هم يريدون فقط تكسير المجاديف، ويتناسون العظماء، عظيم أنت يا عمر”.

وكان السومة تعرض لانتقادات، وذلك بسبب عدم إحرازه لأي أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي، قبل أن يرد على الانتقادات ويُسجل هاتريك في رابع مبارياته مع الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أحداث مباراة الأهلي والعين: واستعاد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي توازنه، بفوز على مضيفه العين برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبدأت الإثارة في المباراة بالدقيقة الـ19، عندما سجل السوري عمر السومة، الهدف الأول للراقي من ركلة جزاء، ثم أضاف السومة الهدف الثاني بالدقيقة العشرين. ونجح العين بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب سفير تايدر بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء، ثم أضاف السومة الهدف الثالث للراقي بالدقيقة الـ38، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل العين هدفين عبر كل من حسن الحربي وأمادو موتاري. وانتهى الشوط الأول الممتع من مباراة الراقي والعين، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. وفي الشوط الثاني، قاتل الأهلي لإحراز الهدف الرابع فكان له ما أراد عبر اللاعب الغاني صامويل أوسو بالدقيقة الـ66. ولم يحدث أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويستعيد توازنه بعد الخسارة يوم السبت الماضي ضد فريق الاتحاد في ديربي جدة. وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز تسع نقاط بالمركز الثاني في الدوري، بينما تجمد رصيد العين عند صفر من النقاط في المركز الـ16 والأخير في الدوري.

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