السويكت: سنُطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة العالمي، صفوان السويكت، استياءه من التحكيم بعد خسارة فريقه النصر ضد الشباب اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السويكت يُطالب بحكام أجانب:

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

وكان مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، أن مباراة النصر ضد الشباب شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن أول هدف للفريقين لم يكن صحيحًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الشباب:

وأُقيمت مباراة النصر ضد الشباب اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد الشباب بدون أهداف، وفض أحمد شراحيلي التعادل السلبي برأسية عند الدقيقة 55، قبل أن يتعادل أيمن يحيى بعد 6 دقائق، وتمكن بانيغا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة النصر ضد الشباب اليوم، رفع الليوث رصيده إلى 7 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما فشل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الحصول على أي نقطة حتى الآن.

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