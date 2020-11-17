السويكت عن مرسول بارك: طموحنا خلق تجربة لا تُنسى

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن سعادته بتجربة ملعب العالمي الجديد مرسول بارك، مؤكدًا أنه سيكون معلمًا رياضيًّا فريدًا من نوعه.

السويكت يتحدث عن ملعب مرسول بارك:

وقال السويكت خلال حفل تدشين مرسول بارك: “طموحنا في هذا الملعب أن نخلق تجربة لا تنسى لكل شرائح المجتمع بمختلف مكوناته الأب والأم والطفل والطفلة والشاب والفتاة.. تجربة مليئة بالفرح والحماسة والذكريات الجميلة والمشاعر الجياشة”.

وتابع: “هذه الشراكة بين النصر والوسائل هي تفعيل وتحقيق لرؤية 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالاستفادة من الأصول الحكومية، ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها”.

تحقيق طموحات الجماهير:



وأضاف صفوان السويكت خلال تصريحاته في حفل التدشين: “17 نوفمبر 2020 يوم جميل وشمس ساطعة .. ولحظات خالدة لنادينا العظيم في هذا التدشين الجميل للملعب الرسمي لنادي النصر”.

وواصل رئيس العالمي تصريحاته قائلًا: “من حق المشجع النصراوي أن يحصل على تجربة تحقق طموحاته ومتطلباته وتتوازي مع مكانة المملكة، وما يستحقه المواطن والمقيم على أرضها”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ساحة النصر ليست محصورة على سكان الرياض فقط بل هي معلم رياضي فريد من نوعه تستجذب عشاق الأصفر من مختلف البقاع من داخل السعودية وخارجها دعوا التعصب واستمتعوا في مرسول بارك ساحة النصر”.

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