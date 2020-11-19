الشؤون البلدية ترفع نسبة تملكها للمباني لـ89.7% بـ1829 مبنى

المواطن – الرياض

بلغ عدد المباني المملوكة لوزارة الشؤون البلدية والقروية 1829 مبنى مقابل 210 مباني مستأجرة بنسبة تملك تصل إلى 89.7 % واستحوذت أمانة منطقة الرياض على النصيب الأكبر بـ277 مبنى مقابل 40 مبنى مستأجر وذلك حتى نهاية العام الماضي

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “المواطن“، فإن المباني المملوكة لأمانة عسير تقدر بنحو 210 مباني في حين يقابلها 22 مبنى مستأجر، وتأتي في المرتبة الثالثة أمانة المنطقة الشرقية ب 163 مبنى مملوك، ثم أمانة منطقة حائل ب 162 مبنى مملوك و33 مبنى مستأجر بنسبة تملك تصل الى 83.1 %

وفي المرتبة الخامسة تحل أمانة منطقة القصيم بنسبة تملك للمباني تصل الى 92.9% بواقع 158 مبنى مملوك و12 مبنى مستأجر.

أمانة الطائف الأقل:

وسجلت أمانة محافظة الطائف النسبة الأقل من بين مناطق ومحافظات المملكة في تملك المباني بواقع 75.3 % بـ61 مبنى مملوك و20 مبنى مستأجر، وحلت أمانة محافظة حفر الباطن النسبة الأعلى بواقع 100% حيث استطاعت تملك 31 مبنى.

وأبدت الوزارة حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة من تحقيق الاستقرار البلدي من خلال سعيها لتقليص المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى، يمكن من خلالها توفير معايير بيئة عمل جاذبة ومتوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، وتماشيًا مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة.

الاستغناء عن الاستئجار:

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تغطية حاجتها من المباني بهدف الاستغناء عن الاستئجار لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي بما يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال المباني الدائمة لجميع الأمانات والوكالات والبلديات والمستودعات والكراجات على حد سواء.

كما وضعت ضمن أهدافها للمرحلة المقبلة التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات المقبلة بشكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

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