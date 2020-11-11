الشباب مهتم بضم صفقة تشيلية

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة تشيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الشباب يسعى لضم لورنزو رييس

وأكدت شبكة ESPN الإسبانية، أن النادي مهتم بالتعاقد مع التشيلي لورنزو رييس، لاعب وسط نادي أطلس المكسيكي، حيث أبدى المدير الفني بيدرو كايكسينها إعجابه باللاعب التشيلي الدولي، ورغبته في ضمه.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن إدارة الليوث أجرت اتصالًا بوكيل أعمال اللاعب التشيلي، من أجل معرفة رأيه بشأن إمكانية انتقاله إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض التشيلي لورنزو رييس صاحب الـ29 عامًا، العديد من التجارب الاحترافية، حيث سبق ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا، بجانب ريال بيتيس.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال متصدر الترتيب.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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