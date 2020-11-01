الشباب يتقدم والنصر يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد النصر بشكل سريع، حيث تمكن الليوث من التقدم، إلا أن العالمي نجح في تسجيل التعادل بعد 6 دقائق فقط.

الشباب ضد النصر:

وتُقام مباراة الشباب ضد النصر على إستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح أحمد شراحيلي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 55 عن طريق كرة رأسية، ورفع قميص زميله خالد الغامدي الذي يغيب عن مباراة الشباب ضد النصر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم ينتظر العالمي كثيرًا، حيث تمكن أيمن يحيى من تسجيل التعادل عند الدقيقة 61 بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة، ليهز شباك الليوث، وتصبح النتيجة 1/ 1.

دوري محمد بن سلمان:

ويسعى الليوث لمواصلة الانطلاقة المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفوز في مباراة اليوم، ليصل إلى النقطة السابعة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط.

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