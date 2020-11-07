الشرطة الأمريكية توقف رجلاً هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن

المواطن - متابعة

احتجزت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة رجلاً هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز.” نقلاً عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل “مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هؤلاء الديمقراطيين”.

وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الرئاسي.

في سياق متصل، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، الديمقراطي جو بايدن، السبت، إنه لن يعلن الفوز لكنه واثق منه، مضيفاً: “سنفوز في نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا.. سنفوز بأريزونا لأول مرة كحزب ديمقراطي منذ 4 عقود”.

تصريحات بايدن

وقال بايدن إنه سيفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة، وإنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من ولاية ديلاور.

وأضاف المرشح الديمقراطي الأقرب للبيت الأبيض: “سنضع خطة ومن اليوم الأول لمواجهة جائحة كورونا”، مؤكداً أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة كوفيد-19.

وقال إن لديه تفويضاً بشأن فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

كما دعا بايدن إلى الهدوء والتحلي بالصبر، كما دعا الأميركيين للوحدة ونبذ الخلافات، واختتم بالقول إنه يأمل بالتحدث إلى الأميركيين غدا، في إشارة إلى حسم السباق الرئاسي لصالحه.

وكانت حملة بايدن قد أعلنت توجهه بكلمة للأميركيين من ولاية ديلاور مسقط رأس المرشح الديمقراطي، الذي يتقدم في نتائج الانتخابات على منافسه الجمهوري، دونالد ترمب.

المجمع الانتخابي

يُذكر أن السباق نحو الرقم 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة قد يكون قاب قوسين أو أدنى من خط النهاية.

النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

في آخر التطورات الخاصة بالانتخابات، قال الرئيس الأميركي ترمب في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر” إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليس له حق ادعاء الفوز بكرسي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا للتو الإجراءات القانونية.

كما أوضح ترمب أن كل التقدم الذي حققه يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام، وأن هذا السبق الذي حققه مع النتائج التي حدثت هو ما دفعه للإجراءات القانونية، التي قد تعيد له التقدم والسبق في النتائج.

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