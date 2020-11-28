الشلهوب بعد تتويج الهلال: مع الأزرق تفرح أكثر

المواطن - محمد سمعه

حرص محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق، على تهنئة لاعبي الفريق الكروي الأول وجماهير النادي على التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي النصر.

وغرد الشلهوب قائلًا: “ألف مبروك تحقيق أغلى الكؤوس، وشكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، الأزرق يعني أن تفرح أكثر”.

أحداث مباراة الهلال والنصر:

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل، حيث سنت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق دفاع الأزرق.

وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الأزرق سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الأزرق بالدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأزرق على النصر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لكن الحكم البولندي مارتشينياك رفضها وذلك بعد العودة من رؤيتها في تقنية الفيديو.

ونجح النصر بعد معاناة في تقليص الفارق عبر نجمه أيمن يحيى بالدقيقة الحادية والسبعين.

الزعيم بطل الكأس للمرة التاسعة:

ولم تتغير نتيجة المباراة ليتوج الأزرق بطلًا لـ كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه.

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