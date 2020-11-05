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الشمراني يدير مباراة الوحدة والرائد في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الرابعة

الشمراني يدير مباراة الوحدة والرائد في دوري محمد بن سلمان

2020/11/05
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشمراني يدير مباراة الوحدة والرائد في دوري محمد بن سلمان الشمراني
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الوحدة والرائد
1.1 دوري محمد بن سلمان

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الوحدة والرائد المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الوحدة والرائد

ويُدير مباراة الوحدة والرائد اليوم، ماجد الشمراني ويُساعده فهد العمري وعيسى الخيبري، والحكم الرابع عبد الصمد بكري، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو VAR، ويُساعده سعد السبيعي.

وتُقام مباراة الوحدة والرائد عند الساعة 7:45 مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الريداوي قبل مباراة الوحدة والرائد
لاعبو الرائد

دوري محمد بن سلمان

ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أن فرسان مكة تلقى خسارتين متتاليتين بعد فوزه على القادسية في الجولة الأولى، فيما هُزم الرائد أمام الباطن بالجولة الماضية، ويسعى لتجنب الهزيمة الثانية.

وقبل مباراة الوحدة ضد الرائد اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

الوحدة ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة

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