الشهري قلق على جيل المنتخب الأولمبي والحل في دوري الرديف

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، عن طلبه وذلك لإنقاذ جيل كامل من لاعبي الأخضر الأولمبي، وذلك بسبب قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول في أنديتهم.

سعد الشهري يُطالب بـ دوري الرديف:

وتحدث مدرب الأخضر الأولمبي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “نريد إعداد اللاعبين على أكمل وجه من أجل الاستحقاقات المقبلة، والحل هو إقامة دوري الرديف وليس الأولمبي للحفاظ على مواهب المنتخب الأولمبي وباقي اللاعبين الصغار، ومن أجل إعداد منتخب تحت 19 عامًا، لما هو قادم، ودوري الرديف سيحقق لنا الكثير، لأنه لو شارك لاعب مع لاعبين آخرين بنفس سنه، لن يتطور، عكس دوري الرديف الذي يضمن له المشاركة مع لاعبين أكبر منه بالعمر، فيكتسب الخبرات المطلوبة”.

وأضاف سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي: “أنصح اللاعبين في سن المنتخب الأولمبي والصغار بإخراج كل ما لديه للمشاركة مع ناديه، لأنه من الصعب أن تفرض كلمتك على المدرب ليشركه في النادي، على اللاعب أن يعمل على نفسه ويجتهد ليكون موفق وله دور في ناديه فيما بعد”.

قائمة الأخضر الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا:

وجاءت قائمة المنتخب السعودي الأولمبي مكونة من: “أمين البخاري، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، فهد الحربي، عبدالإله العمري، فهد الحمد، مهند الشنقيطي، عبدالباسط هندي، عبدالله اليوسف، ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، حسين العيسى، حسن أبو شرارة، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، هارون كمارا، سعد السلولي”.

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