الشهري يكشف قائمة الأخضر الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ الأخضر الأولمبي، عن قائمته وذلك استعدادًا لخوض معسكر إعدادي غدًا الاثنين في جدة وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لـ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها في يوليو 2021.

قائمة الأخضر الأولمبي لـ معسكر جدة

وجاءت قائمة المنتخب السعودي الأولمبي مكونة من: “أمين البخاري، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، فهد الحربي، عبدالإله العمري، فهد الحمد، مهند الشنقيطي، عبدالباسط هندي، عبدالله اليوسف، ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، حسين العيسى، حسن أبو شرارة، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، هارون كمارا، سعد السلولي”.

موعد مباراتي السعودية وجنوب إفريقيا

يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكر جدة يومي 14 و 17 من شهر نوفمبر الحالي.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد حصوله على أحد المقاعد المؤهلة في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي، حيث نال المنتخب السعودي المركز الثاني في البطولة.

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