الشيباني مشيدًا بـ غوميز: أخرج الهلال من ضغط النصر

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي ماجد الشيباني بأداء نجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشيباني يُشيد بأداء غوميز:

وقال الشيباني: “الهدف الثاني يلخص الشوط النصر عمل المتوقع (ضغط عالي)، الهلال قدر يخرج من الضغط لأنه يملك مهاجم عظيم اسمه غوميز، معظم الشوط كان الفرنسي يتجه لمادو وكسب كل الثنائيات معه تكتيكيًّا هذا ملخص الشوط”.

وتابع الشيباني في تعليقه على الهدف الثاني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تمريرة كاريو عبقرية ووضعت سالم في نقطة راحته (المساحة) سالم مرعب فيها”.

الهلال ضد النصر:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من أحداث مباراة الهلال ضد النصر المقامة على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برأسية رائعة من لاعبه جانغ هيون سو في الدقيقة التاسعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للزعيم عند الدقيقة 41 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها غوميز بنجاح.

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