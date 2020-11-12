الشيخ السليمان يوضح حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( حكم إكراه البنت على زوج لاترغب فيه ) pic.twitter.com/tYSAAQ0RgH — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 12, 2020

وقال الشيخ السليمان إنه لا يجوز إكراه البنت من الزواج من شخص لا ترغب فيه، مضيفًا إذا جاء من يخطب الابنة، فعلى ولي الأمر أن يسأل عليه وعلى أمور دينه وصلاته والمحافظة عليه.

وبعد ذلك يقوم بإخبار ابنته بحال هذا الرجل ويستأذنها في ذلك، ولا يجوز له أن يكرهها على الزواج.

شارك الخبر