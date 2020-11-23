الصحة العالية تحذر من موجة ثالثة لـ كورونا وقاتلة

المواطن - متابعة

يبدو أن التحذيرات المحبطة حول الوباء لا تنتهي، فما كاد العالم يستبشر بأخبار سارة عن كبح فيروس كورونا حتى خرجت المنظمة العالمية لتؤكد مجددًا أن الفيروس سيستمر في حصد مزيد من الضحايا.

ومع ازدياد وتيرة الموجة الثانية من الجائحة أكتوبر، أعادت معظم الدول الأوروبية فرض تدابير صارمة لوقف انتشار المرض الذي أصاب أكثر من 15 مليون إصابة في القارة العجوز، أطلقت المنظمة العالمية، الأحد، تحذيرًا جديدًا للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة “قاتلة” من تفشي الفيروس المستجد قادمة بعد أشهر فقط.

وتوقع ديفيد نابارو، مبعوث المنظمة الخاص بفيروس كورونا موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

كما أضاف في مقابلة مع صحف سويسرية “لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى”.

وأوضح نابارو وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، قائلًا: “الآن نواجه الموجة الثانية. إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

جاء ذلك بعد يومين من قول هانز كلوغ، مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إن أوروبا مسؤولة عن 28% من الحالات العالمية، و26% من الوفيات.

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