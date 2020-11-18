الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا.

وقالت الصحة عبر منصتها الرئيسية للتوعية الصحية (عش بصحة) على موقع تويتر، عبر مقطع فيديو إن المضادات الحيوية تقاوم العدوى البكتيرية، لكنها لا تستطيع مقاومة الفيروسات؛ ولذلك فهي لا تستطيع مواجهة الإنفلونزا.

ولفتت إلى أن تناول المضادات الحيوية دون حاجة، قد يؤدي إلى مضاعفات وبكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي نفسه.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (290) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (411) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (354208) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (341515) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.

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