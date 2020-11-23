الصحة: لقاح كورونا سيكون متوفرًا للجميع في السعودية مجانًا

المواطن - الرياض

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن لقاح كورونا سيكون متوفرًا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في السعودية.

وأضاف عسيري في مداخلة مع قناة الإخبارية نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021.

فيديو | د. عبدالله عسيري لـ #الإخبارية: نطمح أن تغطي لقاحات فيروس #كورونا 70% من سكان #المملكة بنهاية 2021 pic.twitter.com/RBjkzcto3K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2020

وأوضح أن معظم لقاحات كورونا يجب الحصول عليها مرتين عدا لقاح واحد فقط، مشيرًا إلى أن الأطفال أقل من 16 سنة سيكونون مستبعدين من الحصول على اللقاح في هذه المرحلة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي جدد اليوم التأكيد على عدد من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه.

شروط لقاح كورونا

وحدد العبدالعالي عددًا من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.

تراجع الحالات الحرجة

وأكد متحدث الصحة أن حالات كورونا الحرجة انخفضت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.3 % داعيًا إلى ضرورة التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

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