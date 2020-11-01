الصليهم يُنافس على أفضل لاعب وسط في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اللاعبين المرشحين للأفضل في خط الوسط ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وشهدت تواجد عبدالمجيد الصليهم بعد تألقه اللافت مع النصر.

10 لاعبين مرشحين:

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 لاعبين لفتوا الأنظار بشدة في خط الوسط؛ وسجلوا حضورهم بقوة في دوري أبطال آسيا حتى الآن، ومنح الفرصة أمام الجماهير للتصويت بداية من اليوم وحتى يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً.

ويُنافس بجانب عبدالمجيد الصليهم كلٌّ من، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، سانتي كازورلا وأكرم عفيف وحسن الهيدوس، وثنائي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن وكمال كاميابينيا، نجم باختاكور الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف.

كما يتواجد في القائمة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاستقلال الإيراني، مهدي قائدي، والنجم البرازيلي كايو بعد تألقه اللافت مع الشارقة الإماراتي، بالإضافة إلى لاعب الشرطة العراقي، علي فائز.

الصليهم يخطف الأنظار:

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عبدالمجيد الصليهم: “قام بـ345 تمريرة، ووصلت نسبة دقة التمرير إلى 92.57%، قطع الكرة 11 مرة (المركز الثاني بين لاعبي خط الوسط)، وأكمل 8 مراوغات بنجاح”.

وتابع: “لاعب آخر يشعر بالراحة في الاستحواذ، عبدالمجيد الصليهم يتابع تألقه بهدوء، بينما يتصدر لاعبون آخرون في تشكيلة النصر عناوين الأخبار. لكن دوره في فريق العاصمة الرياض جزء لا يتجزأ، حيث نادرًا ما يتخلى لاعب خط الوسط عن الكرة”.

واختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائلًا: “وهي إحصائية أبرزتها حقيقة أنه من بين جميع اللاعبين الذين قاموا بأكثر من 300 تمريرة، وكان معدل إنجازه هو الأعلى”.

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