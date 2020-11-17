الصين استخدمت سلاحًا يعتمد على أشعة الميكروويف لطهي الجنود الهنود !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال خبير الدراسات الدولية جين كانرونج، إن الصين استخدمت الأسلحة الكهرومغناطيسية التي تقوم بطهي الأنسجة البشرية لإجبار الجنود الهنود على التراجع خلال المواجهة بين البلدين في الهيمالايا.

وفي محاضرته للطلاب الصينيين، أشاد جين بالقوات الصينية لتنفيذها هذه الخطوة التي طردت القوات الهندية دون انتهاك الحظر المفروض على إطلاق النار على الحدود.

ووفقًا لصحيفة The Times، قيل إنه تم نشر الأسلحة في أواخر أغسطس، بعد أسابيع من المواجهة المميتة التي أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا على الأقل في أسوأ قتال على الحدود منذ 53 عامًا.

وأخبر جين طلابه أنه في غضون 15 دقيقة من نشر الأسلحة بدأ كل من يحتلون قمم التلال يتقيؤون بفعل السلاح الكهرومغناطيسي، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من الوقوف فهربوا، وكانت هذه هي الطريقة التي استعادت بها الصين الأرض.

وبكين ليست الدولة الوحيدة التي طورت هذا النوع من الأسلحة، فقد طورت الولايات المتحدة أيضًا أسلحة من طراز الميكروويف لكن ادعاء البروفيسور الصيني باستخدام بلاده هذا السلاح ضد الجنود الهنود يجعلها أول دولة تستخدمه في أي مكان في العالم.

ويعمل السلاح عن طريق تسخين الماء تحت الجلد إلى درجة حرارة مؤلمة تجبر الناس على الخروج من المنطقة، وتم عرض ما يسمى بـ Poly WB-1 الصيني لأول مرة في معرض جوي في عام 2014، وهناك بعض الشكوك حول استخدام أسلحة مماثلة ضد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين أصيبوا بمرض غامض في بكين وكوبا في سلسلة من الحوادث التي بدأت في عام 2016.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تناقش فيه بكين ونيودلهي طرق تهدئة التوترات على الحدود الجبلية الوعرة، وكان قد خاض البلدان حربًا واسعة النطاق في عام 1962 واستمر كلاهما في المطالبة بملكية آلاف الأميال المربعة من الأراضي.

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