الضغوطات تزداد على إيران لكشف الحقائق بشأن حادث الطائرة الأوكرانية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

دعت وكالة تابعة للأمم المتحدة إيران إلى تسريع تحقيقها في إسقاط طائرة ركاب متجهة إلى كييف بالخطأ في يناير؛ مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.

وحسبما ذكر موقع راديو فردا، حث مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إيران على تسريع التحقيق في الحادث، في تحطم الطائرة الأوكرانية المميتة.

مطالبات بإنهاء التحقيقات:

وقال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتور سكياتشيتانو: “لقد أجرينا عدة تبادلات مع هيئة الطيران المدني الإيرانية، حثنا فيها سلطاتها على الإسراع في التحقيق في الحادث وفقًا لبنود الملحق رقم 13 لمنظمة الطيران المدني الدولي”.

ويدعو الملحق 13 إلى إصدار تقارير الحوادث النهائية في غضون 12 شهرًا من وقوع الحادث.

تفاصيل الحادث الأليم:

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 يناير، واعترف المسؤولون الإيرانيون في النهاية بأن القوات الإيرانية أسقطت بطريق الخطأ الرحلة المتجهة إلى كييف.

ووفقًا لسلطات الطيران الإيرانية، فإن بطارية الصواريخ وسوء الاتصال بين الجنود وكبار الضباط هي المسؤولة عن الحادث.

وتم إسقاط الرحلة 752 في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا استهدف الجنود الأمريكيين في العراق، وكانت الدفاعات الجوية لطهران في حالة تأهب قصوى في ذلك الوقت في حالة الرد.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني ردًّا على غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قتلت القائد القوي للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في بغداد قبل خمسة أيام.

واستشهد كل من سكاكشيتانو من منظمة الطيران المدني الدولي، ووزير النقل الكندي مارك غارنو بحزن أسر ضحايا تحطم الرحلة 752.

وقال مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فرهاد بارفاريش لرويترز: إنه أبلغ المجلس بتقدم التحقيق.

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