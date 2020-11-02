الضمان الصحي يطلق استبيان تحسين تجربة المستفيدين

المواطن - الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن النتائج الأولية للاستبيان والذي تم إطلاقه لمعرفة آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المُقدم لهم ومدى جودتها، ومن باب الشفافية وعدم الانحياز، استعان المجلس بأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين من التامين الصحي الخاص عن تجربتهم التأمينية، وتم طرح استبانة واسعة النطاق شملت ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة واثني عشر مستفيدًا قاست ثلاثة محاور رئيسية خلال الاستبيان.

ففي المحور الأول، تطرق لقياس وضوح معلومات التأمين الصحي للمستفيد وشموليتها، وسهولة فهمه لمنافع التأمين الصحي وتغطيته، ومدى رضاه عن ذلك، بالإضافة إلى دقة قائمة المرافق الطبية المشمولة بوثيقة تأمينه الصحي، وقد بلغ متوسط رضا المستفيدين عن أداء شركات التأمين الصحي 56%.

أما المحور الثاني تناول قياس رضا المستفيدين عن سهولة حجز المواعيد الطبية، وحسن تعامل موظفي مزودي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فهمهم لتفاصيل الفاتورة الصادرة لهم، ومدى دقتها، وقد بلغ معدل رضا المستفيدين عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين نسبة 69%.

أما فيما يخص المحور الثالث والأخير فلقد تطرقت لقياس سهولة فهم منافع التأمين الصحي وتغطيته، بالإضافة لمعرفة رأي المستفيدين المشمولين بالاستبانة بشأن التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية وشركة التأمين، ومعرفة آرائهم حول حسن تعامل خدمة العملاء بشركة التأمين، ومدى رضاهم عنها، وبلغ معدل قياس رضا المستفيدين عن خدمات التأمين الصحي 55%.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الأخصائي عثمان القصبي بأن هذه المبادرة تأتي من ضمن الأهداف الاستراتيجية للمجلس بتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، ويسعى المجلس من خلال طرح هذا الاستبيان تحسين تجربة المستفيدين، وتحقيق أهداف المجلس المتمثلة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما أوضح بان سيتم عمل هذا الاستبيان بشكل دوري للتأكد من التطور المستمر في الخدمات المُقدمة للمستفيدين وإيجاد أفضل الممارسات العالمية لتحسين تجربتهم.

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