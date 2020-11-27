العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها

المواطن - الرياض

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه باشر حالة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، ووفر الحماية اللازمة لها.

جاء ذلك تفاعلًا من المركز مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، حيث شدد المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على أنه تم رصد الحالة، وتوجيه وحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، والعمل على اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري: تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.

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