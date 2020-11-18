الغذاء والدواء الأمريكية ترخص الفحص الذاتي لفيروس كورونا في المنزل

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا باستخدام أول اختبار تشخيصي للفحص الذاتي لفيروس كورونا، وذلك في حالات الطوارئ والذي يسمح بعمله في المنزل ويوفر نتائجه في 30 دقيقة أو أقل، ويتم استخدامه بوصفة طبية.

ويُجرى الاختبار عن طريق تحريك مسحة أنف يتم وضعها في عينة الاختبار، وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتائج مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيًّا (مصاب) أم سلبيًّا (غير مصاب).

ويأتي هذا الاختبار الجديد تقدمًا تشخيصيًّا مهمًّا لتصدي الوباء واتخاذ إجراءات فورية، بناءً على نتائجهم لحماية أنفسهم ومن حولهم.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 18 حالة من الوفيات، وتسجيل 411 حالة تعافٍ.

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