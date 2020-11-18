الفائز يحصد نصف مليون ريال .. معلومات عن أول دوري نسائي لكرة القدم بـ السعودية

المواطن - محمد سمعه

شهدت السعودية أمس الثلاثاء، انطلاق أول دوري نسائي لـ كرة القدم في المملكة، وذلك تحت إشراف كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في الدوري 24 فريقًا يضمون 600 لاعبة، حيث أعربت أشجان القحطاني مدربة فريق “رايدرز” عن سعادتها بالخطوة، مؤكدة أن انطلاق الدوري كان حلمًا رائعًا استعد فريقها له بشكل جيد.

وتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف دولار للفريق الفائز.

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية تحدثت عن الدوري النسائي قائلة: إنه انطلق بدءًا من أمس بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجميع، والإدارة النسائية باتحاد القدم.

نتائج مباريات الثلاثاء في أول دوري نسائي بالمملكة:

وجاءت نتائج مباريات أمس في أول دوري نسائي بـ الرياض كالتالي: “الرياض بور يتغلب على الرياض ليديز بثلاثية نظيفة، بينما فاز الرياض يونايتد على نجد الرياضي بعشرة أهداف مقابل هدف، أما فريق بلو أروز ففاز على فريق رايدرز برباعية نظيفة، أما سما فهزم فريق اليمامة بثنائية لهدف”.

أما نتائج المباريات في جدة فجاءت كالتالي: “فاز كنجز يونايتد على موج جدة بعشرة أهداف نظيفة، بينما فاز فريق الليث الأبيض على الأمل برباعية نظيفة، وفاز تايجرز على تحدي جدة بـ11 هدفًا دون رد”.

كيفية تقسيم الفرق في أول دوري نسائي بالمملكة:

وقُسم الـ24 فريقًا من مختلف المناطق إلى 3 مجموعات بحسب التوزيع الجغرافي، حيث تُوجد 3 مناطق رئيسية وهي منطقة الرياض ومدينة الدمام ومحافظة جدة في الغرب.

وتضم المجموعة الأولى في الرياض أندية: “سما والتحدي والرياض ليديز و الرياض يونايتد والرياض ستارز واليمامة ونجد الرياضي وبلو أروزز وفريق الرياض بور وفريق رايدرز”.

أما المجموعة الثانية في الدمام تضم 4 فرق وهم: “شعلة الشرقية، ودمام يونايتد وفريق المملكة ويونايتد إيجلز”.

وستلعب كل فرق المنطقة مع بعضها البعض ثم تصعد الفرق المتأهلة عن المنطقة إلى الأدوار النهائية ويتم تطبيق خروج نظام المغلوب، ثم يتحدد الفائز وفقًا للمواجهات المباشرة بين مرشحي المناطق.

وسيحصد الفريق الفائز 500 ألف ريال أي ما يوازي 133 ألف دولار أمريكي.

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