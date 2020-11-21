الفالح: مجموعة العشرين بادرت بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار كورونا

المواطن - الرياض

قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح إن مجموعة العشرين بادرت بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار كورونا، مضيفاً “تعاملنا مع كورونا بنجاح رغم التعثر الاقتصادي”.

وأضاف خالد الفالح: نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع.

وقال “لقد استمر التركيز على رؤية 2030 رغم كل التحديات”، وتم تخصيص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل للقاح لكوفيد-19.

وأضاف خالد الفالح أن مساعدة الدول الأكثر فقرا كانت من أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ولفت وزير الاستثمار إلى أنه تم رصد 11 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الاقتصاد العالمي سينكمش بأقل مما كان متوقعا سابقا، وتقليص الانكماش يعود لجهة إلى خطوات المجموعة لحماية الاقتصاد.

وتابع أن منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية.

وقال وزير الاستثمار إن أثر قمة العشرين هذا العام لن يقتصر على تداعيات الجائحة.

وتابع وزير الاستثمار خالد الفالح أن أهمية قمة العشرين هذا العام هي تحضير العالم مستقبلاً لمواجهة تحديات كالجائحة، مضيفاً أن الجائحة أثبتت تباين الدول في تعاطيها مع الأزمات.

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