الفالح: مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا

المواطن - الرياض

قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً من حيث حجم التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأضاف الفالح أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بما لم يتم سابقاً لمواجهة الجائحة.

وأضاف وزير الاستثمار خالد الفالح “نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع”.

وتابع وزير الاستثمار أن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا، والمشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.

وقال خالد الفالح إن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس لمجموعة العشرين، والعالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود.

وأضاف وزير الاستثمار أن قمة العشرين ستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة، والمملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا.

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